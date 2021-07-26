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عقب انفصالهما.. ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطية بعيد ميلاده

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأت الإعلامية ميرنا الهلباوي، نجم ستار أكاديمي، بعيده ميلاده وذلك عقب قرار انفصالها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الهلباوي" قائله: "متأخرة بس مش مشكلة.. كل سنة وانت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه.. مش هطول هنا في الكلام عشان بيحصل حوارات".

وكانت ميرنا الهلباوي، قد أعلنت عن خبر انفصالها عن محمد عطية،كما حذفت جميع الصور التي جمعتها به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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