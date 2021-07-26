عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

كشفت وزارة الري والموارد المائية في السودان اليوم الاثنين، عن تزايد إيراد النيل الأزرق إلى 400 مليون متر مكعب.



وأكدت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية في بيان اليوم، علي تزايد إيراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".



وقالت الوزارة السودانية، إنه مع تقدم فصل الخريف وزيادة معدلات الأمطار بالهضبة الإثيوبية ظهر ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص، سنجة، سنار، ودمدني والخرطوم.



وتوقعت الإدارة، زيادة مناسيب النيل يوم غد الثلاثاء "بمعدل نصف متر" في قطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.



وأضاف البيان أن خزان جبل أولياء شارف على اكتمال الملء الأول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات "مروي وسنار وسدي ستيت وأعالي نهر عطبرة" في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي.



ودعت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، موضحة أنها سوف تواصل متابعة موقف الفيضان.

