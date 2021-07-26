تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من يوليو









انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني .





وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 684.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 708.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 707.5 دولار للطن مقابل 730.2 دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%، كما انخفض سعر الديزل من 597.1 دولار للطن الى 575.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 618.9 دولار للطن الى 598.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.3 %،من جانب آخر انخفض سعر زيت الوقود من 410.1 دولار للطن الى 399.9 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.





بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر يوليو إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر يونيو الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2% .





وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.8 دولار للبرميل مقابل 76دولار المسجل في الاسبوع الثاني.