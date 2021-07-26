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تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من يوليو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني .

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 684.5 دولار للطن مقارنة مع  سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 708.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 707.5 دولار للطن مقابل 730.2 دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%، كما انخفض سعر الديزل من 597.1 دولار للطن الى 575.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 618.9 دولار للطن الى 598.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.3 %،من جانب آخر انخفض سعر زيت الوقود من 410.1 دولار للطن الى 399.9 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر يوليو إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر يونيو الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.8 دولار للبرميل مقابل 76دولار المسجل في الاسبوع الثاني.

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