معلومات عن البطلة هداية ملاك الحاصلة على برونزية بـ"أولمبياد طوكيو 2020"

هداية ملاك .. انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 "منذ أيام قليلة، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية "طوكيو" وسط إجراءات احترازية مشددة.





هداية ملاك





ونجحت البطلة المصرية هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، في الحصول على ميدالية برونزية ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة في طوكيو، من الـ23 من يوليو الجاري وزحتى الثامن من أغسطس.





برونزيتا هداية ملاك





ورفعت هداية ملاك اسم مصر عالياً ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما حققت الميدالية البرونزية الألوملبية الثانية لها في أولمبياد طوكيو 2020، وسبق لها الفوز بميدالية أخرى في أولمبياد ريودي جانيرو عام 2016.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات والمحطات في حياة البطلة الأولمبية هداية ملاك في السطور التالية:





ولدت هداية ملاك في ال21 من شهر أبريل من عام 1993، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدت عليها الموهبة وحبها للتايكوندو مبكرا، لتبدأ مسيرتها في اللعبة وهي بعمر العاشرة.





دراسة هداية ملاك





التحقت هداية ملاك بكلية الفنون الجميلة، بجامعة حلوان، وهي طالبة بالفرقة النهائية بقسم الديكور، حصدت العديد من الميداليات والجوائز، كان أولها بطولة الجمهورية وهي بعمر الـ14.





مشاركة هداية ملاك في ريودي جانيرو





وتأهلت هداية ملاك إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وسبقت الجميع كأول لاعبة عربية وأفريقية تصعد للدورة الأولمبية في تلك النسخة، ونجحت في رفع اسم مصر والرياضية العربية بحصولها على برونزية تاريخية في لعبة التايكوندو بريودي جانيرو 2016.





هداية ملاك ضمن أفضل 50 سيدة





ورشحت مجلة سيدني الإلكترونية الشهيرة البطلة هداية ملاك بقائمة أفضل 50 سيدة عربية في عام 2014، لتواصل مسيرتها الناجحة، وحصدها للألقاب.





ألقاب هداية ملاك





فازت هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو بـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية دورة ريود جانيرو 2016 في حين أن أولى ميدالياتها على مستوى الكبار كانت ذهبية دورة الألعاب الأفريقية في موزمبيق عام 2011 وهي في الـ18.





موقف إنساني للبطلة هداية ملاك





واشتهرت هداية ملاك بموقف إنساني نالت خلاله احترام وتصفيق الجميع، حيث أنه خلال استضافة مدينة بورسعيد في مايو من عام 2016 بطولة أفريقيا للبارا تايكوندو "ذوي الاحتياجات الخاصة"، علمت هداية ملاك أن النجمة المغربية رجاء قرماش لن تشارك في البطولة لعدم وجود منافسين لها ومن ثم ضياع حلمها في الحصول على ميدالية أو رفع ارتفاع تصنيفها، فأصرت أن تخوض المباراة ضدها للرفع من روحها المعنوية وتعمدت الخسارة أمامها كي تحصل النجمة المغربية على الميدالية الذهبية، لتنال هداية ملاك تصفيق العالم في مشهد إنساني بديع.



