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صفقة طلبها كارتيرون.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال الزمالك

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
على خلاف
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أبدى أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، رغبته في تمثيل الزمالك في الموسم الجديد، بعدما أبدى مسؤولو القلعة البيضاء رغبتهم بالحصول على خدمات اللاعب.

 

أحمد أيمن منصور يبدي رغبته في تمثيل الزمالك

 

وأكد أحمد أيمن منصور لمسؤولي القلعة البيضاء أن الانتقال إلى الزمالك يعد رغبته الأولى فى الوقت الحالى وسيخطر إدارة بيراميدز بذلك الأمر حينما يتم التفاوض الرسمي.

 

ويعد أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز أحد  العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، لاسيما وأن اللاعب يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر.

 

وينتظر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن ضم مدافع بيراميدز إلى قلعة ميت عقبة في الفترة المقبلة.

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