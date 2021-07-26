صفقة طلبها كارتيرون.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال الزمالك
أبدى
أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، رغبته في تمثيل
الزمالك في الموسم الجديد، بعدما أبدى مسؤولو القلعة البيضاء رغبتهم بالحصول على
خدمات اللاعب.
أحمد
أيمن منصور يبدي رغبته في تمثيل الزمالك
وأكد
أحمد أيمن منصور لمسؤولي القلعة البيضاء أن الانتقال إلى الزمالك يعد رغبته
الأولى فى الوقت الحالى وسيخطر إدارة بيراميدز بذلك الأمر حينما يتم التفاوض
الرسمي.
ويعد
أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز أحد العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى صفوف
الزمالك في الموسم الجديد، لاسيما وأن اللاعب يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير
الأيسر.
وينتظر
مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن ضم مدافع بيراميدز
إلى قلعة ميت عقبة في الفترة المقبلة.