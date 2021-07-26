موعد مباراة باريس سان جيرمان وإشبيلية الودية

يلتقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بفريق إشبيلية الإسباني، يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو المقبل، استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد شارك في 4 مباريات ودية، حقق الفوز في 3 مواجهات، مقابل تعادل وحيد.

ويبدأ باريس سان جيرمان، منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بمباراة نارية أمام فريق ليل في كأس السوبر الفرنسي، يوم 1 أغسطس المقبل.

فيما سيكون باريس سان جيرمان على موعد مع فريق تروا يوم 8 أغسطس المقبل، في الدوري الفرنسي.

وسيقاتل سان جيرمان لحصد اللقب المحلي بعدما تنازل عنه الموسم الماضي لصالح ليل الذي توج بالبطولة.



