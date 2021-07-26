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موعد مباراة باريس سان جيرمان وإشبيلية الودية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يلتقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بفريق إشبيلية الإسباني، يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو المقبل، استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.
وكان باريس سان جيرمان قد شارك في 4 مباريات ودية، حقق الفوز في 3 مواجهات، مقابل تعادل وحيد.
ويبدأ باريس سان جيرمان، منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بمباراة نارية أمام فريق ليل في كأس السوبر الفرنسي، يوم 1 أغسطس المقبل.
فيما سيكون باريس سان جيرمان على موعد مع فريق تروا يوم 8 أغسطس المقبل، في الدوري الفرنسي.
وسيقاتل سان جيرمان لحصد اللقب المحلي بعدما تنازل عنه الموسم الماضي لصالح ليل الذي توج بالبطولة.

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