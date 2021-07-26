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بالأسماء.. إصابة 25 شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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أصيب 25 شخص نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية بلنصورة بمركز ابو قرقاص بالمنيا.
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية بلنصورة بمركز ابو قرقاص بالمنيا ووقوع مصابين.
على الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث والجهات الامنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى اسمنت بمركز ابو قرقاص بالمنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن اصابة 25 شخص وهم حامد خ م 18 سنة، حمزه ا م 18 سنة، عبده ا خ 15 سنة، احمد ع ا 16 سنة، محمود ش م 17 سنة، ريهام ح ع 17 سنة، ملك ا خ 17 سنة وجميعهم طلاب، نور الهدى ع ا 22 سنة، زينب ش م 30 سنة، محمد م ق 19 سنة، صفاء م ا 23 سنة، ليلي م ز 23 سنة، نصره ش م 32 سنة، سماح ج م 35 سنة، نجلاء ا ع 17 سنة، نورهان ن ع 17 سنة، ثريا ر ع 42 سنة، محمود م م 17 سنة، احمد م ا 25 سنة سائق، هبه س م 32 سنة، مازن ع ع 18 سنة،رشا خ ح، وجميعهم مقيمين قرية المحرص، كما اصيبت هويدا ع ي 26 سنة مقيمة قرية الفقاعى، ونهى ع ا 34 سنة مقيمة ابوقرقاص، وردة ا ص 26 سنة مقيمة قرية بلنصورة، وتراوحت اصابتهم جميعا بين كدمات وسجحات وكسور ما عدا حالة واحدة تعانى من غيبوبة تامه، وتم نقلهم الى مستشفى ابوقرقاص المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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