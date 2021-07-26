Advertisements

الوزراء: عقد اجتماعات للجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، "جيمس واني إيجا"، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس جنوب السودان قد وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و"جيمس واني إيجا"، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر جنوب السودان مصر مجلس الوزراء الصناعه

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعة الا ربع

مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة

رئيس الوزراء يصل بيروت لحضور اجتماعات الدورة 9 للجنة المشتركة بين مصر ولبنان

تعزير الاستثمارات المتبادلة الأبرز.. مكاسب زيارة "مدبولي" للبنان

بدء اجتماع اللجنة العليا المشتركة "المصرية - الأردنية" برئاسة مدبولي

مدبولى: مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان

المشاركة في اللجنة العليا المشتركة وتوقيع 7 اتفاقيات.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للأردن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

04:30 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان