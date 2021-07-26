ننشر اعترافات قاتل زوجته بـ١١طعنة أمام نيابة المنصورة

واعترفه بارتكاب الواقعة.



وأكد المتهم انه طعنها من الظهر بطعنتين واستكمل باقي الطعنات دون وعي.



ومن جانبه طالب المهندس إبراهيم يوسف عم الطبيبة ياسمين ضحية القتل غدرًا علي يد زوجها بـ ١١ طعنة بالقصاص العاجل، وذلك عقب إلقاء القبض علي المتهم بمكان هروبه بالاسكندرية.



وقال عم الطبيبة إنها فتاة في ريعان شبابها ٢٦ سنة طبيبة تم قتلها بدم بارد وتيتم ٣ أطفال، مقدما كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة علي جهودهم في ضبط المتهم



وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي قاتل زوجته الطبيبة ياسمين حسن يوسف غدرا بـ١١ طعنة من مكان هروبه بالإسكندرية.



يشار ان الأجهزة الأمنية كثفت من جهودها منذ ارتكاب الواقعة ثالث أيام عيد الأضحي المبارك لضبط المتهم الهارب بعد قتل زوجته في منزل الزوجية بشارع الاتوبيس التابع لقسم ثان المنصورة.



وكان تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الاتوبيس القديم في المنصورة جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، الي ماكن البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة،طبيبة اسنان نتيجة تلقيها 11 طعنة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادى، 29 سنة،طبيب أسنان وفر هاربا.



وتوصلت تحريات المباحث تحت اشراف اللواء مصطفي كمال مظير مباخث الدقهلية، الي أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالإمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة حيث سمع أفراد عائلته صوت مشاجرة حيث يقطنان بنفس المنزل وعندما صعدوا إلي شقته وجدوها غارقة في دمائها، حيث تم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.



وتحرر عن ذلك المحضر 4796 لسنة 2021، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان.





وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب والذي تم رصد مكان اختبائه بمدينة الاسكندرية وتم ضبطه واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكان كشف يوسف صلاح يوسف، مدير عام بالشهر العقاري على المعاش وعم الطبيبة" ياسمين ح ي " ٢٦ سنة ضحية القتل غدرا بـ11 طعنة على يد زوجها بالمنصورة في ثالث أيام العيد، عن أن نجلة شقيقه كانت بإسدال الصلاة وقت ارتكاب الجاني للجريمة بمنطقة شارع الأتوبيس الجديد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.





وأكد عم الطبيبة ضحية القتل غدرا علي ان "ياسمين" دخلت استقبال مستشفي المنصورة الدولي وهي جثة بإسدال الصلاة والإسدال به الطعنات المتفرقة التي كانت معظمها بالظهر والصدر.





وقال عم الطبيبة ضحية القتل غدرا علي يد الزوج بالمنصورة:إنه ذهب لمنزل نجلة أخيه ليلة العيد، وجلس معها وزوجها، وكانت علاقتهما طبيعية، ولم يشك الزوج منها حينها، معربًا عن حيرته من سبب القتل أو التخلص منها.



وكان المهندس إبراهيم يوسف، عم الطبيبة ضحية القتل قد كشف أن لديها 3 ابناء 2 توأم، وطفلة تبلغ 5 أشهر، ويوم الحادث تلقوا اتصالًا من قسم شرطة ثاني المنصورة، يخطرهم بوقوع مشاجرة بين نجلة شقيقه وزوجها، فانتقل للقسم وهناك علم بحادث مقتلها.

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وكشف عم الطبيبة عن أن “زوجة نجل أخي تلقت رسالة من المجني عليها وقت ارتكاب الجريمة، وعندما فتحتها وجدتها تم مسحها، وعندما علمنا بالحادث فوجئنا بأن هواتف ياسمين مكسرة، ما يعني أن زوجها حاول منعها من الاستغاثة بنا”.





وكشف عم الطبيبة ضحية القتل غدرا علي يد الزوج عن أن “زوجها هددها بالقتل أثناء مشاجرة سابقة بينهما، وجاءت لمنزل والدها غاضبة، وبعد عدة أيام حضر المتهم واعتذر لها، وقبل رأسها، ووعدنا بأنها ذلة لسان ولن تكرر.



واستكمل عم الطبيبة "والدها توفى بعد زواجها باسبوعين، وحمل زوجها أمانة الحفاظ عليها، لكنه لم يصون الأمانة، وغدر بها.





وتحرر عن الواقعة المحضر الازم للعرض علي النيابة لضبط المتهم واستكمال التحقيقات.

استمعت نيابة ثان المنصورة اليوم لاقوال محمود مجدي الطبيب قاتل زوجته ياسمين حسن غدرًا ب ١١ طعنه،