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يبدأ أكتوبر ويستمر 34 أسبوعًا.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، 2021 - 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

وقالت الوزارة، إن الدراسة، ستبدأ يوم السبت، الموافق 9 أكتوبر 2021، وستنتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022:
- مدة العام الداسي 34 أسبوعا.
- تبدأ الدراسة يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022.
- مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، الفصل الدراسي الأول: 93 يوما، والفصل الدراسي الثاني 97 يوما.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور.
- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

الفصل الدراسي الأول:
- يبدأ الفصل الدراسي الأول، يوم السبت، الموافق 9 أكتوبر 2021، ويستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 15 يناير 2022.
- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 5 فبراير 2022، ولمدة أسبوعين، تنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022.
- تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

الفصل الدراسي الثاني:
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.
- تكون مواعيد نهاية العام على النحو التالي:
صفوف النقل والشهادة الإعدادية: يوم السبت 7 مايو 2022.
الثانوية العامة: يوم السبت 11 يونيو 2022.
الدبلومات الفنية: الامتحانات النظرية يوم السبت 21 مايو 2021، والامتحانات العملية 11 يونيو 2021.
تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.
تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

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