وزيرة التخطيط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية





عقدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا مع ساميلا زوباريو رئيس مؤسسة التمويل الافريقية وفريق عمل المؤسسة.





وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم الوحدات والمشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط وكذلك استعرضت مجالات عمل صندوق مصر السيادى وأهم المشروعات التى يعمل على تنفيذها والمجالات التي يسعى للاسثمار فيها وبناء الشراكات مع القطاع الخاص المصرى والدولى.





كما تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها فرص التعاون بين المؤسسة الافريقية للتمويل والصندوق السيادى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الدوائية.





واستعرضت وزيرة التخطيط عدد فرص التعاون وعلى رأسها تصنيع عربات القطارات الكهربائية من خلال مشروع نيرك الذى يتعاون فيه الصندوق السيادي مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الصناعات الدوائية و على رأسها صناعة اللقاحاتوالتى يمكن التعاون فيها من أجل توفيرها لكل الدول الافريقية.





وأكدت وزيرة التخطيط أهتمام مصر بإتمام عضويتها في المؤسسة والاهتمام البالغ بتعميق العلاقات مع المؤسسات الافريقية على كافة المستويات وأن مصر تسعى دائما للشراكة مع الدول والمؤسسات الافريقية باعتبارها العمق الاستراتيجي والطبيعي لأبناء القارة الواحدة بما يجمعهم من تحديات وما يملكونه من فرص.





من جانبه أكد السيد ساميلا زوباريو ان المؤسسة الافريقية تتطلع لإتمام العضوية الكاملة لمصر لتنضم لحوالى 31 دولة افريقية أعضاء في المؤسسة لما لمصر من دور محورى في القارة الافريقية كما أكد على حرص المؤسسة الافريقية للتمويل على ضخ تمويلات استثمارية في مصر وخصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل وخصوصا وأن مصر تشهد نضة كبيرة وتنفذ عدد من المشروعات العملاقة الجاذبة للاستثمار والتي ستحقق عوائد كبيرة.