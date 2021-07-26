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الطيران: تسيير 67 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي غدًا الثلاثاء

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير ٦٧ رحلة جوية غدًا الثلاثاء بمعدل ٤٩ رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، نيويورك، باريس، روما، إسطنيول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، و١٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٧٠٣ راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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