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المنيا: 124 مشروعًا للمرأة المعيلة والشباب من التنمية المحلية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم 124 مشروعا تنمويا، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بإجمالي 975 الف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

استمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قري ومراكز المحافظة التسع، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتى تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 5 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

من ناجيتها، قالت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 124 مشروعا تنمويا متنوعا لهذا الشهر، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية، تأتى في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف الي 50 الف جنيه.

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الكلمات المفتاحية

مصر مشروعات صغيرة قانون تنمية البحيرات المرأة المعيلة التنمية المحلية

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