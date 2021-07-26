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نجم يهنئ ابنة جامعة حلوان لفوزها ببرونزية التايكوندو بالأولمبياد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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هنأ الاستاذ الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، لاعبة التايكوندو المصرية هداية ملاك، بعد أن حققت إنجازًا تاريخيًا؛ بحصولها علي الميدالية البرونزية فى منافسات التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأعرب الدكتور ماجد نجم عن فخره وسعادته بالنماذج المشرفة من أبناء جامعة حلوان، قائلًا ؛ أن هداية ملاك ليست لاعبة رياضية فقط، بل هي فنانة موهوبة أيضًا، وتعد من أبطال جامعة حلوان، وفخرًا للجامعة ولمصر كلها.

وهداية ملاك، خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وقد فازت بالميدالية البرونزية خلال هذه المنافسات وتعد تلك الميدالية البرونزية هي الثانية التى حصلت عليها هداية ملاك، بعد أن حققت الأولى في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

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مصر حلوان برونزية التايكوندو التايكوندو الالمبياد

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