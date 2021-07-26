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تحصين أكثر من 3 مليون رأس ماشية ضد "القلاعية والوادي المتصدع"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون 574 ألف و333 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 855 ألف و819 رأس أبقار، 455 ألف و433 رأس جاموس، 215 ألف و281 رأس أغنام، 47 ألف 800 رأس ماعز" حتى 25 يوليو 2021.

وتحصين مليون 488 ألف و752 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 781 ألف و96 رأس أبقار، 448 ألف و549 رأس جاموس، 209 ألف و361 رأس أغنام، 47 ألف و800 رأس ماعز، 1946 راس جمال" حتى 25 يوليو 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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