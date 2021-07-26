أبو عاصي يكشف سبب رفض الأزهر تكفير داعش (فيديو)





قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الانتساب للأزهر الشريف يكون بالمنهج وليس بالشهادة، أي باتباع المنج العلمي المقرر في الأزهر منذ قرون، معربًا عن دهشته من انتماء بعض الأزهريين لجماعة الإخوان أو للتيار المتسلف.وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الأزهري يفترض أنه أمة في تعليم الناس للدين، وهو يعلم الناس الأحكام التشريعية، ويقود ولا ينقاد، مشددًا على أن الأزهري المتبع للمنهج الحقيقي لن نجده داعشيًا أو إخوانيًا أو سلفيًا أو ينتمي لأي تيار؛ لأنه درس في أصول الاعتقاد عند الأشعري أننا لا نكفر أحد من أهل القبلة.وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " مَن صلى صلاتَنا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذَاكُمُ المسلمُ له ذِمَّةُ اللهِ، وذِمَّةُ رسولِه، فلا تُخْفِرُوا اللهَ في ذِمَّتِه"، وهذا تأكيد على عدم تكفير أي شخص من أهل القبلة، وهذا سبب رفض الأزهر الشريف لتكفير داعش مهما عمل، مؤكدًا أن المعاصي لا تكفر، لافتًا إلى أن رأيه أن من يستحل القتل للناس يكفر، موضحًا أن داعش تستحل قتل الأخرين، وتقتل الناس بغير حق، ويكفرون الناس والرسول صلى الله عليه وسلم قال: " أَيُّما رَجُلٍ قالَ لأخِيهِ: يا كافِرُ، فقَدْ باءَ بها أحَدُهُما".