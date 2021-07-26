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الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب القسم الثاني بنتيجة 5-0

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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انتهى الشوط الأول من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام منتخب القسم الثاني، بتقدم الأبيض بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب فندق إقامة الفريق في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية.

سجل رباعية الزمالك في الشوط الأول كل من: طارق حامد وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري في الدقائق 4 و11 و 26 و32 و40 على الترتيب.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم :-

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية .

انتهى الشوط الأول من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام منتخب القسم الثاني، بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب فندق إقامة الفريق في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية.

سجل رباعية الزمالك في الشوط الأول كل من: طارق حامد وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري في الدقائق 4 و11 و 26 و32 و40 على الترتيب.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم :-

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية .

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع نظيره أبها السعودي في ثانية وديات معسكر برج العرب يوم الخميس المقب

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