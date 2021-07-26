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أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت المطربة أنغام، رسالة شكر للمستشار تركي آل شيخ وذلك عقب حفلها في جدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت أنغام عدد من صور حفلها بجدة، وكتبت تعليقا قائله: "قضيت معكم في جده ليله لا تنسي شكرا للجمهور الراقي الرائع وشكر وتقدير لهيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ وشكر وتقدير لشركة بنش مارك علي التنظيم المحترم واحترافية العمل وعلي امل اللقاء قريبًا لكم مني كل الحب والاحترام".

وقدمت أنغام في الحفل العديد من أغانيها الشهيرة، منها "بحبك وحشتيني" و"حالة خاصة جدا" و"عمري معاك".

أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة
أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة
أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة
أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة
أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة
أنغام توجه رسالة شكر لـ المستشار تركي آل شيخ عقب حفلها في جدة

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