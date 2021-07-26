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تعرف على فرص منتخب مصر فى التأهل لربع نهائي الأولمبياد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يملك المنتخب الوطني الأولمبي فرصا باتت صعبة من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو حاليا.

فرص مصر في التأهل لدور ربع نهائي أولمبياد طوكيو

وخسر المنتخب الوطني أمام الأرجنتين بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات بينما حقق منتخب إسبانيا فوزه الأول بتخطى أستراليا بهدف دون رد.

و يتصدر الإسبان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، و تحتل أستراليا المركز الثاني بـ3 نقاط متفوقًة على الأرجنتين صاحب نفس الرصيد، ويتذيل الفراعنة المجموعة بنقطة وحيدة.

و ينتظر أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب السيناريو الأسهل بالفوز على أستراليا بنتيجة 0/2  وفى هذه الحالة يتأهل الفراعنة مباشرة دون النظر إلى نتيجة المواجهة التى تجمع بين إسبانيا والأرجنتين.

و هناك سيناريو آخر هو تعادل منتخبي إسبانيا والأرجنتين و بالتالي يتصدر الماتادور الإسباني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ويرفع المنتخب السماوي رصيده إلى 4 نقاط نفس رصيد منتخب مصر حال الفوز على أستراليا بنتيجة 0/2، وبالتالى سيكون فارق الأهداف لصالح مصر.

و السيناريو الأخير فوز المنتخب الأرجنتيني على منتخب إسبانيا بالجولة الأخيرة وفي هذه الحالة يتأهل السماوي على رأس ترتيب المجموعة الثالثة وبالتالى يحدد فارق الأهداف الوصيف بين الفراعنة وإسبانيا.

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الكلمات المفتاحية

مصر غسبانيا طوكيو الأرجنتين أستراليا

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