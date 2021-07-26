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جونياس يعلن تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة البنك الأهلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

 

ويحل نادي البنك الأهلي ضيفا على نظيره بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

 

حراسة المرمى:  شريف إكرامي

 

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - محمود صابر - إسلام عيسى - محمود حمادة 

 

خط الهجوم: دودو الجباس

 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

مهدي سليمان - محمود وادي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور  - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - عمر جابر

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