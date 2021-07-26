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وول ستريت تتراجع عن مستويات قياسية مع هبوط الأسهم الصينية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات مرتفعة يوم الاثنين إذ هوت الشركات المحلية المدرجة في الصين بفعل تشديد القواعد التنظيمية في البر الرئيسي، مما مثل بداية ضعيفة لأسبوع متخم بنتائج أعمال شركات التكنولوجيا واجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.69 نقطة أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 35055.86 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.21 نقطة أو ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 4409.58 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 15.96 نقطة أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 14821.03 نقطة.

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