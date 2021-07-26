Advertisements
وول ستريت تتراجع عن مستويات قياسية مع هبوط الأسهم الصينية
الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:37 م
Advertisements
تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستويات مرتفعة يوم الاثنين إذ هوت الشركات المحلية المدرجة في الصين بفعل تشديد القواعد التنظيمية في البر الرئيسي، مما مثل بداية ضعيفة لأسبوع متخم بنتائج أعمال شركات التكنولوجيا واجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.69 نقطة أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 35055.86 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.21 نقطة أو ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 4409.58 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 15.96 نقطة أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 14821.03 نقطة.
Advertisements