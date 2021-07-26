رونالدو يقترب من حسم مستقبله مع يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وصل صباح اليوم الاثنين إلى كونتيناسا مقر تدريبات اليوفي وذلك بعد نهاية فترة إجازته الصيفية.

وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأنه على الرغم من ذلك يظل مستقبل النجم البرتغالي مع السيدة العجوز غير مؤكد.

وأكد الموقع الإيطالي أن رونالدو يستعد للجلوس مع مديري يوفنتوس خلال الساعات المقبلة بالإضافة إلى ماسيمليانو أليجري المدير الفني الجديد للفريق من أجل مناقشة مستقبله لا سيما أنه يتبقى في عقده موسم واحد فقط.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو وصل إلى البيانكونيري في صيف عام 2018 قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

ولفت الموقع الإيطالي أن رونالدو شارك بقميص يوفنتوس في 133 مباراة في جميع البطولات على مدار3 مواسم وتمكن من تسجيل 101 هدف من بينهم 81 هدفا في الدوري الإيطالي.