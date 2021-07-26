"التموين" تؤكد على توافر كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية





أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجاره الداخلية، على توافر كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقه الدعم بمنافذ الصرف، مشددًا على شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية توفير السلع للمواطنين على بطاقه الدعم بجودة عالية واستمرار صرف الاستعاضات لبقالي التموين و منافذ جمعيتي لتلبية احتياجات المواطنين مع السلع الغذائية.





ومن جانبهما أكدا رئيسي شركتي الجملة العامة والمصرية توافر كل احتياجات منافذ الصرف بمخازن الشركتين التي يصل عددها الى 1500 مخزن موزعين بمراكز وأحياء ومدن المحافظات وأشارا الى أنهم شددوا على أمناء المخازن تسهيل صرف الاستعاضات لاصحاب المنافذ واكدا الى انه تم الاستعداد جيدا لصرف الاستعاضات للشهر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم.





وفي السياق ذاته، تابع أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتابع يومياً نسب صرف السلع التموينية ويشدد على شركتي الجمله توفير 28 سلعه بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع واكد ان الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتاكد من جودتها ايضاً.