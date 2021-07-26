Advertisements

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف الحالي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
عقد اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية اجتماعا، اليوم الاثنين، لمتابعه كافة التنسيقات الخاصة للبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن خطة التطوير، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف علي مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق، وعمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورؤساء القري المستهدفة في المبادرة والسادة مديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة ومسئولي المبادرة.

وذلك للوقوف علي الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا لأولويات العمل بالمرافق وإزالة كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العمل.

وقال ممثل الهيئة الهندسية أنه بالفعل تم البدء في ٩٠ ٪ من المواقع بنسبة تتجاوز ٨٢٪ من عدد المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة.، مؤكدا علي انه تم بالفعل الانتهاء من بعض المشروعات في مجال المياه والصرف الصحي.

و استعرض ممثل الهيئة الهندسية عددا من المعوقات والتي تم التوصل لحلول لها خلال الجلسة مؤكدا علي تعاون الجهاز التنفيذي للمحافظة كاملا في تذليل اي معوقات تصادف الأعمال أثناء التصميم او علي ارض الواقع، وأشار إلي أنه تم تحديد مواقع ضمن مبادرة سكن كريم في قري (السلام والأبطال والتقدم وجلبانة).

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الحصر الفعلي للأسر بتلك المناطق وحصر إحتياجاتهم الفعلية من وحدات صحية ومدارس وشبكة مياة شرب وصرف صحي وكهرباء وحضانات ووحدات خدمات حكومية لضمان ان يكون المجتمع الجديد به كافة احتياجات المواطن، مؤكدًا علي تضافر كافة جهود الدولة لتحويل وجه القرية المصرية مع مراعاة النمو السكاني كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلي إنتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء ٧ كباري علي ترع القنطرة شرق وبدء العمل فيها إعتبارا من الأسبوع القادم.

جاء ذلك إستكمالا لسلسلة الإجتماعات والبيانات التي تعقدها المحافظة لمبادرة حياة كريمة، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لسرعة البدء فى مشروع تطوير الريف المصرى وتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان