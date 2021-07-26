محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف الحالي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

عقد اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية اجتماعا، اليوم الاثنين، لمتابعه كافة التنسيقات الخاصة للبدء في أعمال البنية التحتية للقرى المدرجة ضمن خطة التطوير، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف علي مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق، وعمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورؤساء القري المستهدفة في المبادرة والسادة مديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة ومسئولي المبادرة.



وذلك للوقوف علي الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا لأولويات العمل بالمرافق وإزالة كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العمل.



وقال ممثل الهيئة الهندسية أنه بالفعل تم البدء في ٩٠ ٪ من المواقع بنسبة تتجاوز ٨٢٪ من عدد المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة.، مؤكدا علي انه تم بالفعل الانتهاء من بعض المشروعات في مجال المياه والصرف الصحي.



و استعرض ممثل الهيئة الهندسية عددا من المعوقات والتي تم التوصل لحلول لها خلال الجلسة مؤكدا علي تعاون الجهاز التنفيذي للمحافظة كاملا في تذليل اي معوقات تصادف الأعمال أثناء التصميم او علي ارض الواقع، وأشار إلي أنه تم تحديد مواقع ضمن مبادرة سكن كريم في قري (السلام والأبطال والتقدم وجلبانة).



ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الحصر الفعلي للأسر بتلك المناطق وحصر إحتياجاتهم الفعلية من وحدات صحية ومدارس وشبكة مياة شرب وصرف صحي وكهرباء وحضانات ووحدات خدمات حكومية لضمان ان يكون المجتمع الجديد به كافة احتياجات المواطن، مؤكدًا علي تضافر كافة جهود الدولة لتحويل وجه القرية المصرية مع مراعاة النمو السكاني كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.



وأشار محافظ الإسماعيلية إلي إنتهاء الدراسات الخاصة بإنشاء ٧ كباري علي ترع القنطرة شرق وبدء العمل فيها إعتبارا من الأسبوع القادم.



جاء ذلك إستكمالا لسلسلة الإجتماعات والبيانات التي تعقدها المحافظة لمبادرة حياة كريمة، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لسرعة البدء فى مشروع تطوير الريف المصرى وتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

