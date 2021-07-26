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سالم أبو عاصى: السلفيون يريدون إلغاء العقل (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن العقيدة الأشعرية، تقول انه لا فاعل فى الكون ولا مؤثر إلا الله، والإنسان المسلم يعتقد أنه لا مؤثر إلا الله ولا شئ يقف أمام قدرة الله.

وتابع أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "العقيدة الأشعرية هى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم وسلف الله الأمة، فالإمام الأشعري عرض العقيدة، بما يناسب الناس، وعقد صلحا بين قضية العقل والنقل، والتيار المتسلف يريد أن ينحى العقل جانبا ويريد أن يلغيه".

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مصر السلف الاشاعرة ابو عاصي

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