يبدأ 9 أكتوبر ويستمر 30 أسبوعا.. الجدول الزمني للعام الجامعي الجديد

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الإثنين، الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد، اليوم الإثنين، بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات:

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، يوم السبت 9 أكتوبر المقبل.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، لتنتهي في 13 يناير 2022.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022.

- تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وخلال اجتماع المجلس، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، وبدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وقيام الجامعات خلال العطلة الصيفية، بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مراعاة عناصر السلامة والأمان لجميع مرافق الجامعات.



وأكد الوزير على ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 19 أغسطس المقبل، والتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.



وجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكل الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.



وخلال الاجتماع، وافق المجلس على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021 - 2022، وهي: كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة جنوب الوادي، وكلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة، وكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، وكلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، وكلية الألسن جامعة الفيوم، والمعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف.