







نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر عبر رابط البوابة المصرية للتعليم الفني









تصدر وسم نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اليوم الإثنين الموافق 26/7/2021، تريند مؤشرات بحث موقع "جوجل" في مصر، وذلك بعدما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب بعد إجازة عيد الاضحى وقبل يوم 29 من شهر يوليو الجاري.





وسنستعرض لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب.





رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط موقعها الإلكتروني ( اضعط هنـــــــــــــــــــــــــا ) للحصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم الدراسية في لعام 2020- 2021، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.





خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 باسم ورقم الجلوس

خطوات بسيطة تمكن الطالب من الحصول على درجات نتيجة الدبلومات الفنية من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي :





1- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( اضعط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا ).





2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.





3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.





4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.





5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.





6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.





7- تسجيل رقم جلوس الطالب.





8- الضغط على الإستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.





المؤشرات الأولية في نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية في عام 2021 الذين أدوا الامتحانات 750 ألف طالب وطالبة، وجرى الانتهاء من تصحيح ورصد درجات الامتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات، وأن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع نسبة النجاح هذا العام.



