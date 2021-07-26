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سياسي تونسي: إعلان خارطة طريق.. والغنوشي تحت الإقامة الجبرية.. فيديو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف صغير الحيدري، المحلل السياسي التونسي، تطورات المشهد في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "القوات الأمنية تقوم بدورها لمنع أية أعمال عنف قد تحدث"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تساند الشعب التونسي.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أعلن استعداده دعم تونس للتعافي من تبعات فيروس كورونا، متوقعا تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة قريبا.

وأكد المحلل السياسي التونسي، ارتياح الشارع التونسي لقرارات الرئيس قيس سعيد، معلقا: "البرلمان كان يمثل عبئا على التونسيين".

وتوقع الحيدري تقديم الرئيس التونسي خارطة طريق خلال الفترة المقبلة لطمأنة الشعب التونسي، لافتا إلى أن راشد الغنوشي يعاني من عزلة سياسية.

وأشار إلى تردد أنباء غير مؤكدة حول احتمالية وضع الغونشي تحت الإقامة الجبرية.

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مصر قيس سعيد قرارات الرئيس قيس سعيد تونس الغنوشي

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