موسم العمرة 2021.. تعرف على ضوابط أداء المناسك هذا العام

الالتزامات العامة على شركات ومؤسسات العمرة السعودية:

- خدمة المعتمر بكل أمانة وإخلاص.

- تنفيذ ما يصدر عن وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات.

- إبلاغ جميع وكلائهم خارج المملكة بجميع ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات أولا بأول.

- التحقق من التزام الوكلاء بتنفيذ كل التعليمات وإبلاغهم للمعتمرين بها.

- تنفيذ البرنامج وما يتضمنه من خدمات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع المعتمر.

- تأمين جميع الخدمات التي يطلبها المعتمر أو الوكيل الخارجي.

-التأكيد على الوكلاء الخارجيين إشعار المعتمرين بضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات المتعلقة بعدم حمل أي مواد ممنوعة عند القدوم لأداء مناسك العمرة والزيارة، والحرص على عدم إدخال أي مواد محظورة، تجنبا لتطبيق العقوبات بحقهم.



- تلتزم شركة العمرة في حال تقديم خدماتها من خلال وكيل افتراضي في أحد الدول المعتمدة، على أن يكون ذلك مقصورا على مواطني الدولة والمقيمين فيها، كما تلتزم بمغادرة المعتمرين الذين قدموا بموجب هذا المسار فور انتهاء مدة التأشيرة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وفق ماهو معتمد للتعامل مع حالات التأخر عن المغادرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين.



- تقديم الخدمات اللازمة للمعتمر خلال فترة وجوده داخل المملكة، في حال تعرضه لأي حوادث، وما ينتج عنها من حالات تنظيمية أو أمنية أو صحية أو وفيات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة بحسب الحالة، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.







التزامات الوكلاء الخارجيين:

- التنسيق المستمر مع شركة العمرة المتعاقد معها، بما يحقق خدمة المعتمر بكل أمانه وإخلاص، وفق تنظيم خدمات المعتمرين وتعديلاته ولائحته المشار لها سابقا.



- الالتزام بتنفيذ ما يصدر عن وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات، وإبلاغ المعتمرين بجميع ما يصدر من ضوابط تتعلق باشتراطات وضوابط قدوم المعتمرين للمملكة وضوابط الإقامة بها.

- عدم الشراء المباشر أو تقديم أي خدمات داخل المملكة إلا من خلال شركة العمرة.



- التأكيد على المعتمرين بضرورة ارتداء بطاقات تعريفية عند قدومهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، للتمييز بيهم وبين الركاب الآخرين القادمين على نفس الرحلات، حتى يتسنى لجميع الجهات المعنية بالمطار التعرف السريع عليهم وتقديم الخدمات إليهم.



الضوابط الصحية:

في ظل استمرار جائحة كورونا، تقوم وزارة الحج والعمرة بالتنسيق بشكل دوري، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية، التي تضمن سلامة المعتمرين والزوار على النحو التالي:

- اشتراط استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.

- إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر، ضمن مسوغات الطلب، مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

- توقيع إقرار بصحة المعلومات.

- الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الموسمي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.



خدمات التأمين الشامل:

يعتبر التأمين الشامل أحد المتطلبات الرئيسية لطلب إصدار التأشيرات، وتعتبر البوليصة سارية المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ دخول المملكة، وتشتمل على المنافع التالية:

- تقديم الخدمات الصحية للمعتمر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التابعة لوزراة الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

- التأمين على الحوادث والكوارث التي قد تواجه المعتمر لا قدر الله.

- تغطية حالات تأخر أو إلغاء رحلات الطيران، وتتضمن بدل الإقامة والإعاشة.

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال أفواج المعتمرين، أمس الأحد، عقب انتهاء موسم الحج لهذا العام.واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأحد، أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة، عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في ظل ما تقتضيه الظروف الراهنة، بعد انتشار جائحة كورونا.وتبدأ المملكة في استقبال الراغبين في أداء مناسك العمرة، هذا العام، اعتبارا من أول شهر المحرم، مع بداية السنة الهجرية الجديدة.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها شروط أداء مناسك العمرة، في موسم العمرة 2021:أصدرت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، لموسم العمرة المقبل 1443 هـ، 2021 م، للعمل بموجبها، موضحة أنه سيتم تحديث الوثيقه حسب المستجدات والمتغيرات لموسم العمرة الجديد.