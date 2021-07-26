Advertisements

موسم العمرة 2021.. تعرف على ضوابط أداء المناسك هذا العام

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال أفواج المعتمرين، أمس الأحد، عقب انتهاء موسم الحج لهذا العام.

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأحد، أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة، عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في ظل ما تقتضيه الظروف الراهنة، بعد انتشار جائحة كورونا.

وتبدأ المملكة في استقبال الراغبين في أداء مناسك العمرة، هذا العام، اعتبارا من أول شهر المحرم، مع بداية السنة الهجرية الجديدة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها شروط أداء مناسك العمرة، في موسم العمرة 2021:

أصدرت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، لموسم العمرة المقبل 1443 هـ، 2021 م، للعمل بموجبها، موضحة أنه سيتم تحديث الوثيقه حسب المستجدات والمتغيرات لموسم العمرة الجديد.

الالتزامات العامة على شركات ومؤسسات العمرة السعودية:
- خدمة المعتمر بكل أمانة وإخلاص.
- تنفيذ ما يصدر عن وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات.
- إبلاغ جميع وكلائهم خارج المملكة بجميع ما يصدر عن هذه الوزارة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات أولا بأول.
- التحقق من التزام الوكلاء بتنفيذ كل التعليمات وإبلاغهم للمعتمرين بها.
- تنفيذ البرنامج وما يتضمنه من خدمات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع المعتمر.
- تأمين جميع الخدمات التي يطلبها المعتمر أو الوكيل الخارجي.
-التأكيد على الوكلاء الخارجيين إشعار المعتمرين بضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات المتعلقة بعدم حمل أي مواد ممنوعة عند القدوم لأداء مناسك العمرة والزيارة، والحرص على عدم إدخال أي مواد محظورة، تجنبا لتطبيق العقوبات بحقهم.
 
- تلتزم شركة العمرة في حال تقديم خدماتها من خلال وكيل افتراضي في أحد الدول المعتمدة، على أن يكون ذلك مقصورا على مواطني الدولة والمقيمين فيها، كما تلتزم بمغادرة المعتمرين الذين قدموا بموجب هذا المسار فور انتهاء مدة التأشيرة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وفق ماهو معتمد للتعامل مع حالات التأخر عن المغادرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين.

- تقديم الخدمات اللازمة للمعتمر خلال فترة وجوده داخل المملكة، في حال تعرضه لأي حوادث، وما ينتج عنها من حالات تنظيمية أو أمنية أو صحية أو وفيات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة بحسب الحالة، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.



التزامات الوكلاء الخارجيين:
- التنسيق المستمر مع شركة العمرة المتعاقد معها، بما يحقق خدمة المعتمر بكل أمانه وإخلاص، وفق تنظيم خدمات المعتمرين وتعديلاته ولائحته المشار لها سابقا.

- الالتزام بتنفيذ ما يصدر عن وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية من ضوابط وتعليمات، وإبلاغ المعتمرين بجميع ما يصدر من ضوابط تتعلق باشتراطات وضوابط قدوم المعتمرين للمملكة وضوابط الإقامة بها.
- عدم الشراء المباشر أو تقديم أي خدمات داخل المملكة إلا من خلال شركة العمرة.

- التأكيد على المعتمرين بضرورة ارتداء بطاقات تعريفية عند قدومهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، للتمييز بيهم وبين الركاب الآخرين القادمين على نفس الرحلات، حتى يتسنى لجميع الجهات المعنية بالمطار التعرف السريع عليهم وتقديم الخدمات إليهم.

الضوابط الصحية:
في ظل استمرار جائحة كورونا، تقوم وزارة الحج والعمرة بالتنسيق بشكل دوري، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الصحية، التي تضمن سلامة المعتمرين والزوار على النحو التالي:
- اشتراط استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.
- إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر، ضمن مسوغات الطلب، مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.
- توقيع إقرار بصحة المعلومات.
- الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الموسمي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

خدمات التأمين الشامل:
يعتبر التأمين الشامل أحد المتطلبات الرئيسية لطلب إصدار التأشيرات، وتعتبر البوليصة سارية المفعول لمدة 30 يوما من تاريخ دخول المملكة، وتشتمل على المنافع التالية:
- تقديم الخدمات الصحية للمعتمر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التابعة لوزراة الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
- التأمين على الحوادث والكوارث التي قد تواجه المعتمر لا قدر الله.
- تغطية حالات تأخر أو إلغاء رحلات الطيران، وتتضمن بدل الإقامة والإعاشة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد موسم العمرة 2021 موسم العمرة 2021 عودة موسم العمرة 2021 ضوابط موسم العمرة 2021 شروط موسم العمرة 2021 تأدية موسم العمرة 2021 انطلاق موسم العمرة 2021 الحجز في موسم العمرة 2021 أداء موسم العمرة 2021

أخبار تهمك

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر الرابط الجديد لتسجيل العمرة للقطريين عبر موقع وزارة الحج والعمر السعودية

ميناء ينبع يستقبل أولى أفواج المعتمرين المصريين لموسم 1441هـ

الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة تعلن إصدار 2,57 مليون تأشيرة

1 نوفمبر.. ضوابط استقبال السعودية للمعتمرين من خارجها

التفاصيل الكاملة بشأن استقبال أول رحلات المعتمرين من خارج السعودية

وكيل وزارة الحج السعودية: لا يوجد أي قيود على المعتمرين المصريين (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان