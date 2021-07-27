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8 تصريحات مهمة من ياسمين فؤاد خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لمحادثات المناخ

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:01 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، زيرة البيئة في الإجتماع الوزاري التحضيري الذي تعقده المملكة المتحدة بصفتها رئيسة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ المقبل لوزراء أكثر من ٥٠ دولة على مستوى العالم مثل أسبانيا، الصين، الجابون، فرنسا، أستراليا، الدنمارك بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية والأفريقية، لمناقشة سُبل المضي قدما فى الموضوعات التفاوضية المختلفة تمهيدًا لمؤتمر الأطراف بجلاسكو، حيث أكدت وزيرة البيئة على ضرورة الوصول لاتفاق واضح يضع تعريف محدد للهدف العالمي للتكيف مع ضرورة عمل تقييم للتقدم الجماعي المُحرز نحو تحقيق هذا الهدف، مشددةً على أهمية وجود اتفاق بين الدول على هذا التعريف.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال الاجتماع:

1_ أكدت فؤاد حرص مصر على تقديم الرؤى والأفكار حول الموضوعات التفاوضية الخاصة بتغير المناخ وهذا ليس فقط لمشاركة مصر المملكة المتحدة فى تحالف التكيف ولكن للمضى قدمًا وتحقيق نتائج مرضية، خاصة فيما يخص تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

2- أوضحت فؤاد أن هناك ضرورة ملحة لوضح مقاييس محددة للهدف العالمي للتكيف من جمع بيانات، وإعداد التقارير والمراقبة، والجداول الزمنية، والأهداف، والخطوط الأساسية، والعمل على قياسه كمًا ونوعًا بطريقة محددة وطنيًا ثم يتم تجميع تلك المؤشرات لقياس التأثير على الهدف العالمي.

3- وقالت وزيرة البيئة إنه لابد من إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بمشروعات التكيف والتي لم يتم الموافقة عليها بسبب الافتقار إلى المبررات المناخية، خاصة فى ظل تأثير هذا بشكل واضح على الوصول إلى تمويل التكيف داخل صندوق المناخ الأخضر

4- وأشارت إلى ضرورة تقديم إرشادات واضحة إلى صندوق المناخ الأخضر حول كيفية توفير التمويل اللازم للسياسات والمشاريع والبرامج التي تحددها برامج العمل الوطنية بطريقة سريعة مع إجراءات أقل تعقيدًا، والعمل على إيجاد طريقة ملموسة للمضي قدمًا نحو تخصيص موارد مالية محددة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية.

5-وتابعت وزيرة البيئة أنه لابد من الأخد في الإعتبار الظروف الوطنية ومراعاة الإختلافات بين الدول فهناك دول تعتمد كليًا على الزراعة وهناك دول أخرى تعتمد على سواحلها من خلال ممارسة أنشطة الصيد ويؤثر عليها تغير المناخ ويسبب لها نحر للشواطئ

6-ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تمويل التكيف والتخفيف وهو ما يستلزم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازن المطلوب، خاصة أن الطموح المتعلق بالمناخ لا يقتصر على التخفيف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التكيف مع آثاره.

7-وأضافت فؤاد أنه لابد من العمل على زيادة التمويل اللازم من أجل التكيف، والعمل على استمرار إحتلال التمويل العام والقائم على المنح مكانة بارزة في مسألة التكيف، مع ضمان استمرار مساعدة الدول النامية وتلبية إحتياجاتها من (تمويل وتكنولوجيا ودعم بناء القدرات) لتنفيذ مشروعات التكيف، مؤكدةً على ضرورة استخدام المادة 6 كمصدر للتمويل لمواجهة مشروعات التكيف من خلال صندوق التكيف.

8-واقترحت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها فتح بند في جدول الأعمال للنظر إلى الهدف العالمي للتكيف من منظور سياسي أوسع ليشمل ما هو الهدف العالمي للتكيف وماهي النماذج والاجراءات والخطوط الإرشادية التي يمكننا تجميعها من العمل الفني المقدم من لجنة التكيف للمضى قدمًا فى هذا المسار.

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ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

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