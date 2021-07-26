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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم (صناعي/زراعي/فندقي/تجاري) عبر رابط بوابة التعليم الفني

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:50 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم (صناعي/زراعي/فندقي/تجاري) عبر رابط بوابة التعليم الفني 


يبحث العديد من طلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 عن رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات في جميع التخصصات.

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، نهاية شهر يوليو الجاري، فور الانتهاء من أعمال التجميع ورصد الدرجات، فى جميع “كنترولات” على مستوى الجمهورية.

وشدد نائب الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد في الوقت الحالي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للعام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن تعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بداية من الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.




وسيحصل الطالب على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عن طريق رقم الجلوس الخاص به، عبر الموقع الرسمى للوزارة، فور اعتمادها، ثم يتم ارسالها إلى المدارس بعد يوم من اعلاانها إلكترونيا على أيقونة بوابة التعليم الفنى بموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس 
 
ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها ذلك عبر رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس  الخاص بالطالب: 

أدى (816948) طالبة وطالبة في شهادة الدبلومات الفنية 2021، امتحانات الدور الأول فى (1431) مادة امتحانية، على مستوى جميع التخصصات، موزعين (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم، ان تتم الامتحانات وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحمايتهم من العدوى بسبب فيروس كورونا، كما شهدت الامتحانات تحرير محاضر غش للطلاب بعد ضبط هواتف محمولة ووسائل غش تقليدية فى بعض اللجان فى المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

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