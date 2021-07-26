رئيس "خارجية الشيوخ": قرارات الرئيس التونسي تطهر الخضراء من الإخوان





أشاد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم، مؤكدا أنها قرارات صائبة تصب في مصلحة المواطن التونسي.



وأكد "عبيد" في تصريحات خاصة لبوابة الفجر: " أن تلك القرارات جاءت بهدف توفير الأمن والأمان والسلم للشعب التونسي، ولاستقرار المنطقة العربية، خاصةً بعد التجاوزات التى جاءت فى حق تونس من جانب الجماعات الإرهابية التي تسعى في الأرض فسادًا، لافتًا أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت طبقًا للقانون والدستور.





كما أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بسرعة استجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، للتخلص من السيطرة الإخوانية التي كادت أن تذهب بتونس إلى طريق الظلام، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت لتطهير تونس من الإرهاب في توقيت مناسب، وتعتبر صفحة جديدة للحياة السياسية في الخضراء.

