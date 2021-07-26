إرهاب تنظيم الإخوان يهدد الدولة التونسية (فيديو)

"الناس دول "الإخوان وحركة النهضة" مربوط بهم العنف، هم في أزمة خانقة الآن، وسيزداد العنف معاهم، لأنهم بقدر ما يعيشوا حالة العزلة السياسية، والتقلص الشعب إلا ويتجهوا للعنف".. كانت هذه آخر وأبرز كلمات الزعيم التونسي شكري بلعيد قبل أن يغتاله إرهاب تنظيم الإخوان فلم يتوان التنظيم على مدار السنوات من تثبيت حكمه في تونس وتمكين عناصره وتقوية نفوذه واستخدام العنف والتهديد والتصفية لإسكات المعارضين.





انتفضت تونس ضد حركة النهضة وزعيمها، وشهدت البلاد موجة غضب واسعة شملت جميع المحافظات، مطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة، وحل البرلمان وإزاحة تنظيم الإخوان من الحكم، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





واستجاب الرئيس قيس سعيد بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد، وإعلانه تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه.



