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جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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نظمت جامعة الفيوم، احتفالية لحصولها على المركز التاسع على مستوى الجامعات المصرية في مشروع التنور المجتمعي، وتكريم المشاركين المتميزين بالمشروع. 

وشهد الحفل الدكتور عاشور أحمد عامري رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار، والدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة ومدير فرع الهيئة القومية لتعليم الكبار بالفيوم والطلاب المشاركين بالمشروع وذلك اليوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

قال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن مصر الجديدة تولي اهتماما خاصا ببناء الإنسان المصري وتضع محور محو الامية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن الامية تعد مشكلة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية كذلك، وأشار إلى محاربة محو الأمية تعد خطوة أولى في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة الهدامة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير الذي تبذله إدارة الجامعة في هذا المشروع والتي أسفرت عن محو أمية ٢٤١٠ فرد خلال ستة أشهر فقط مما يؤكد دور الجامعة المحوري في حل قضايا ومشكلات المجتمع المحلي.

فيما قال الدكتور خالد عطالله، أن دور الجامعات لا يقتصر على تعليم الطلاب وتخريجهم بل يمتد للمساعدة في حل القضايا المجتمعية المتنوعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تتبنى العديد من المبادرات التنموية والتوعوية، وتنظم العديد من القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الأهتمام والتكاتف في تنفيذ وانجاح مشروع التنور المجتمعي، حتى تنجح المبادرة الرئاسية الأهم لتطوير الريف المصري حياة كريمة وأشاد بتميز طلاب الجامعة بهذا المشروع وتحملهم المسؤولية بشكل مميز.

وأضاف د. عاشور أحمد عامري رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول والتعليم، مشيدًا بالنتائج المبهرة التي حققتها جامعة الفيوم، وحصولها على المركز التاسع بين الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هيئة تعليم الكبار تعقد بروتوكولات التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات للمساهمة في إنجاح هذا المشروع والقضاء على الأمية.

كما أوضح أنه لكي يتم بناء مصر الجديدة يجب علينا أن نتوحد جميعا لمجابهة خطر الأمية والتخلص منه في المستقبل القريب، وقدم شكره لإدارة الجامعة على جهودها الكبيرة في هذا الصدد.

وقالت الدكتور آمال ربيع، مدير مشروع التنور أن المشروع يهدف لبناء منظومة من القيم الإيجابية في محافظة الفيوم ومكافحة المشكلات الراهنة، بسبل علمية واضحة، وبناء توافق مجتمعي دون تمييز، ومحاربة الشائعات والتأكيد على الوعي الصحي للمواطنين.

وأكدت رئيس الجامعة أن أتاحة الوعي والمعرفة هو حق من حقوق الإنسان،ولهذا تسعى جامعة الفيوم من خلال مشروع التنور المجتمعي إلى إعادة بناء الإنسان وتنميته ثقافيا وفكريا وفقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت أن هذا المشروع يأتي دعوة للتضامن والتكاتف المجتمعي من جميع المخلصين لهذا الوطن، كما أشادت سيادتها بالمستوى الممتيز لطلاب الجامعة ونشاطهم وتحمسهم للمشاركة بالمشروع.

وخلال الحفل تم تكريم السادة منسقي وطلاب الكليات المشاركة بالمشروع، وهي على رأسها كلية التربية النوعية، والتربية والطفولة المبكرة، ودار العلوم، كما عبر جميع المكرمين عن امتنناهم وسعادتهم بهذا التكريم.
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية
جامعة الفيوم تحصل على المركز التاسع بين الجامعات المصرية

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