كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

حرص الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاستفسار عن موقفه مع النادي الأبيض في الموسم الجديد.





وانضم المثلوثي للزمالك مطلع الموسم الجاري، بناءً على رغبة أمير مرتضى المشرف السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في صفقة انتقال حر من نادي الصفاقسي التونسي.





جاء ذلك بعدما علم برغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى المثلوثي صدمة قوية بعد أن تم إبلاغه من قبل مسئولي نادي الزمالك، بأنه سيكون ضمن الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن يبدأ حمزة المثلوثي بشكل فعلي في دراسة العروض التي جاءت له خلال الآونة الأخيرة على رأسها عرضًا من نادي النجم الساحلي التونسي.



