Advertisements

ميلان يبدأ خطوات تحصين ثيو هيرنانديز

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشفت تقارير صحافية عن وجود رغبة من قبل نادي ميلان، في تحسين عقد لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز.

يريد ميلان الاحتفاظ بنجومه بعد ما كان موسماً جيداً 2020-2021، ولكن ليس من المفاجئ أيضاً أن العديد منهم يولدون الاهتمام الأكبر، هذا هو الحال بالنسبة لثيو هيرنانديز، وهو جاهز الآن للحصول على عقد جديد.

وفقاً لصحيفة لاغازيتا دييلو سبورت، ميلان مستعد لتجديد عقد الظهير الفرنسي حتى عام 2025، ستنتهي الصفقة الحالية في عام 2024، مما يعني أن الصفقة الجديدة ستكون أساساً لإرضاء اللاعب بزيادة في الراتب.

ويحصل هيرنانديز حالياً على 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد، لكن مع عقد جديد سيحصل على حوالي 4.5 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت.

بعبارة أخرى، هو مستعد لمضاعفة راتبه ثلاث مرات في ميلان، وتقوية الروابط مع النادي.

مع وضع الموسم الماضي في الاعتبار، سيكون بالتأكيد ارتفاعاً في الأجور مستحقاً، لحماية اللاعب من عروض باريس سان جيرمان، الذي قام بعدة محاولات للتعاقد مع الظهير الأيسر خلال الصيف الجاري.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ ثلث ساعة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان