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في عيد ميلاده الـ 57.. تعرف أكثر على موسيماني ومسيرته التدريبية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يوافق اليوم 26 يوليو عيد ميلاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حاليًا، حيث يحتفل موسيماني بعيد ميلاده الـ 57، لنتعرف أكثر عليه.

 

حياته :

ولد بيتسو موسيماني في دولة جنوب أفريقيا عام 1964م.

 

الفرق التي تولى تدريبها :

- درب نادي سوبر سبورت يونايتد من عام 2001 حتى عام 2007.

- شغل منصب مدرب مساعد بـ منتخب بلده جنوب أفريقيا من عام 2006 حتى عام 2010.

- درب منتخب جنوب أفريقيا من عام 2010 إلى عام 2012.

- درب نادي صن داونز من عام 2012 إلى عام 2020.

- ويدرب النادي الأهلي المصري منذ عام 2020 وحتى الاَن.

 

إنجازاته مع نادي سوبر سبورت يوناتيد :

- فاز بكأس جنوب أفريقيا عام 2005.

- فاز بكأس أم تي أن عام 2004.

 

إنجازاته مع نادي صن داونز :

- فاز بدوري جنوب أفريقيا عام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020.

- فاز بدوري أبطال أفريقيا عام 2017.

- فاز بكأس السوبر الأفريقي عام 2017.

- فاز بدوري تيليكوم الجنوب أفريقي عام 2015، وعام 2019.

 

- إنجازاته مع النادي الأهلي :

- فاز بدوري أبطال أفريقيا عام 2020.

- فاز بكأس السوبر الأفريقي عام 2020.

- فاز بكأس مصر عام 2020.

- فاز بالدوري المصري الممتاز عام 2020.

- احتل النادي الأهلي في عهده المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية عام 2020 وحصل على الميدالية البرونزية.

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