في عيد ميلاده الـ 57.. تعرف أكثر على موسيماني ومسيرته التدريبية

يوافق اليوم 26 يوليو عيد ميلاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حاليًا، حيث يحتفل موسيماني بعيد ميلاده الـ 57، لنتعرف أكثر عليه.

حياته :

ولد بيتسو موسيماني في دولة جنوب أفريقيا عام 1964م.

الفرق التي تولى تدريبها :

- درب نادي سوبر سبورت يونايتد من عام 2001 حتى عام 2007.

- شغل منصب مدرب مساعد بـ منتخب بلده جنوب أفريقيا من عام 2006 حتى عام 2010.

- درب منتخب جنوب أفريقيا من عام 2010 إلى عام 2012.

- درب نادي صن داونز من عام 2012 إلى عام 2020.

- ويدرب النادي الأهلي المصري منذ عام 2020 وحتى الاَن.

إنجازاته مع نادي سوبر سبورت يوناتيد :

- فاز بكأس جنوب أفريقيا عام 2005.

- فاز بكأس أم تي أن عام 2004.

إنجازاته مع نادي صن داونز :

- فاز بدوري جنوب أفريقيا عام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020.

- فاز بدوري أبطال أفريقيا عام 2017.

- فاز بكأس السوبر الأفريقي عام 2017.

- فاز بدوري تيليكوم الجنوب أفريقي عام 2015، وعام 2019.

- إنجازاته مع النادي الأهلي :

- فاز بدوري أبطال أفريقيا عام 2020.

- فاز بكأس السوبر الأفريقي عام 2020.

- فاز بكأس مصر عام 2020.

- فاز بالدوري المصري الممتاز عام 2020.

- احتل النادي الأهلي في عهده المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية عام 2020 وحصل على الميدالية البرونزية.