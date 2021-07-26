دعمًا للنادي الأهلي.. فاطمة عيد تطرح "الأهلي بطل ونص"

طرحت المطربة فاطمة عيد، أغنية "الأهلي بطل ونص" عبر قناة موسيقى تي في للمنتج ريتشارد الحاج علي اليوتيوب.



"الأهلي بطل ونص" من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب.



وتأتي أغنية "الأهلي بطل ونص" حبًا وتقديرًا لفريق النادي الأهلي وجمهوره، حيث تعتبر فاطمة عيد من عشاق النادي الأهلي.



























وكان النادي الأهلي كرم المطربة الشعبية فاطمة عيد في وقت سابق في حفل كبير بمقر النادي بالشيخ زايد، ضمن أحداث اليوم الريفي الذي ينظمه النادي، بدعوة من الدكتورة عزة زيان، رئيس لجنة المرأة، وقتها وهو الحفل الذي تم تصويره على أن يتم بثه عبر شاشة قناة النادي الخاصة.





















وكانت المطربة الشعبية فاطمة عيد، أعادت طرح ألبوم "أنا بنت عمك"، الذي سبق وطرحته فى 2018، بعد أن تم إعادة توزيعه.





















يذكر أن الفنانة "فاطمة عيد" ولدت فى مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، قصتها مع الغناء ترجع إلى مرحلة الطفولة ببلدتها القنايات بالغناء فى المناسبات السعيدة والأفراح وأعياد الميلاد، وأول أغنية لها كانت من الفلكلور الشعبي،وأول حفلة قامت بالغناء فيها كانت فى السبعينيات وعلى مسرح الجمهورية وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلى بالك، ويا صغيرة، وفقرته استمرت ساعة كاملة وتجاوب معها الجمهور بشكل طيب.



























وأصدرت فاطمة عيد، أكثر من 50 ألبوما غنائيا، وسافرت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة فقد شاركت فى مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.