دعمًا للنادي الأهلي.. فاطمة عيد تطرح "الأهلي بطل ونص"

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دعمًا للنادي الأهلي.. فاطمة عيد تطرح "الأهلي بطل ونص"
الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:07 م
كريم هاشم
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طرحت المطربة فاطمة عيد، أغنية "الأهلي بطل ونص" عبر قناة موسيقى تي في للمنتج ريتشارد الحاج علي اليوتيوب.
"الأهلي بطل ونص" من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب.
وتأتي أغنية "الأهلي بطل ونص" حبًا وتقديرًا لفريق النادي الأهلي وجمهوره، حيث تعتبر فاطمة عيد من عشاق النادي الأهلي.
وكان النادي الأهلي كرم المطربة الشعبية فاطمة عيد في وقت سابق في حفل كبير بمقر النادي بالشيخ زايد، ضمن أحداث اليوم الريفي الذي ينظمه النادي، بدعوة من الدكتورة عزة زيان، رئيس لجنة المرأة، وقتها وهو الحفل الذي تم تصويره على أن يتم بثه عبر شاشة قناة النادي الخاصة.
وكانت المطربة الشعبية فاطمة عيد، أعادت طرح ألبوم "أنا بنت عمك"، الذي سبق وطرحته فى 2018، بعد أن تم إعادة توزيعه.
يذكر أن الفنانة "فاطمة عيد" ولدت فى مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، قصتها مع الغناء ترجع إلى مرحلة الطفولة ببلدتها القنايات بالغناء فى المناسبات السعيدة والأفراح وأعياد الميلاد، وأول أغنية لها كانت من الفلكلور الشعبي،وأول حفلة قامت بالغناء فيها كانت فى السبعينيات وعلى مسرح الجمهورية وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلى بالك، ويا صغيرة، وفقرته استمرت ساعة كاملة وتجاوب معها الجمهور بشكل طيب.
وأصدرت فاطمة عيد، أكثر من 50 ألبوما غنائيا، وسافرت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة فقد شاركت فى مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.
"الأهلي بطل ونص" من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب.
وتأتي أغنية "الأهلي بطل ونص" حبًا وتقديرًا لفريق النادي الأهلي وجمهوره، حيث تعتبر فاطمة عيد من عشاق النادي الأهلي.
وكان النادي الأهلي كرم المطربة الشعبية فاطمة عيد في وقت سابق في حفل كبير بمقر النادي بالشيخ زايد، ضمن أحداث اليوم الريفي الذي ينظمه النادي، بدعوة من الدكتورة عزة زيان، رئيس لجنة المرأة، وقتها وهو الحفل الذي تم تصويره على أن يتم بثه عبر شاشة قناة النادي الخاصة.
وكانت المطربة الشعبية فاطمة عيد، أعادت طرح ألبوم "أنا بنت عمك"، الذي سبق وطرحته فى 2018، بعد أن تم إعادة توزيعه.
يذكر أن الفنانة "فاطمة عيد" ولدت فى مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، قصتها مع الغناء ترجع إلى مرحلة الطفولة ببلدتها القنايات بالغناء فى المناسبات السعيدة والأفراح وأعياد الميلاد، وأول أغنية لها كانت من الفلكلور الشعبي،وأول حفلة قامت بالغناء فيها كانت فى السبعينيات وعلى مسرح الجمهورية وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلى بالك، ويا صغيرة، وفقرته استمرت ساعة كاملة وتجاوب معها الجمهور بشكل طيب.
وأصدرت فاطمة عيد، أكثر من 50 ألبوما غنائيا، وسافرت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة فقد شاركت فى مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.
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