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نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجمين في صفوف بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز والألماني ليون جوريتسكا لاعبي بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لوكاس هيرنانديز من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان، حيث يجيد اللعب كظهير أيسر ومدافع.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعتقد أن التعاقد مع هيرنانديز غير سهل على الإطلاق بسبب قيمته السوقية المرتفعة بالإضافة إلى حاجة الفريق البافاري إلى خدماته خاصة بعد رحيل ديفيد ألابا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ليون جوريتسكا من الأهداف المطلوبة في برشلونة خاصة وأنه سيكون لاعبًا حرًا في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أكثر الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ليون جوريتسكا مما يهدد فرص برشلونة في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوريتسكا كان  هدفًا لبرشلونة في صيف 2018 عقب نهايةعقده مع شالكه الألماني لكنه فضل الانضمام إلى بايرن ميونخ في ذلك الوقت.

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