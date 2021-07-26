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الفيوم: تدريب رؤساء القرى للتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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وجه الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، بسرعة المعاينات، ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها، حيث استعراض عدد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة بكل وحدة قروية، واستجابة الأجهزة التنفيذية لها.

وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم عقد برنامج تدريبي لرؤساء القرى لصقل مهاراتهم في التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، لمتابعة حالات التعدي، ورصد أي مخالفات جديدة.

جاء ذلك عقب لقاء خدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والموقف النهائي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.

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