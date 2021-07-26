عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية



عقب لقاء خدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والموقف النهائي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات القروية، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة، ووجه المحافظ بإعادة التدقيق في كافة أعمال التقنين.



ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه تم أيضًا مناقشة موقف للمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد 2021 2022 بقرى مركز طامية، وعدد المشروعات بكل وحدة محلية.



وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية، والوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، موجهًا بتشكيل لجنة من الأمن الصناعي، ومجلس مدينة طامية، لمعاينة المحال الكائنة بسور الوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.



