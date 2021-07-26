Advertisements

عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

عقب لقاء خدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والموقف النهائي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات القروية، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة، ووجه المحافظ بإعادة التدقيق في كافة أعمال التقنين.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه تم أيضًا مناقشة موقف للمشروعات التي يتم تنفيذها خلال الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد 2021 2022 بقرى مركز طامية، وعدد المشروعات بكل وحدة محلية.

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية، والوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، موجهًا بتشكيل لجنة من الأمن الصناعي، ومجلس مدينة طامية، لمعاينة المحال الكائنة بسور الوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية
عقب لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يجتمع برؤساء الوحدات القروية بطامية

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ 40 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان