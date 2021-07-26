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شكاوى البرلمان توافق على اقتراحات النواب بأربع محافظات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) ضمن خطة التجديدات الحالية، على أن يتم التنفيذ فى العام المالى 2021 2022.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توسعة وإعادة رصف طريق أسيوط - البدارى - محافظة أسيوط، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن تطوير محطة السكة الحديد البكاتوش - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء كوبرى من شارع المطار إلى شارع ترعة السواحل والمحطة بمنطقة إمبابة وشارع محمد حجازى - محافظة الجيزة.

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