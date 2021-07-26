عن قرارات قيس سعيد.. مواطنة تونسية: ليس إنقلاب ولكن تصحيح لمسار الثورة





أشادت مواطنة تونسية اليوم الإثنين، بالقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مساء أمس، والتي كان من أبرزها إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأضافت المواطنة التونسية المشاركة بأحد التظاهرات المؤيدة لقرارات قيس سعيد أمام البرلمان، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ما قام به الرئيس يعد بمثابة تصحيح لمسار الثورة وليس كما يحاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الترويج بأنه إنقلاب على الدستور.







