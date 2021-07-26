أسعار الحديد اليوم الإثنين 26-7-2021 في مصر

تعتبر أسعار الحديد من الموضوعات التي يتم البحث عنها شكل يومي، لما لها من أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على البناء، أو العاملين بمجالات التشييد والبناء.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الحديد ومواد البناء لمتابعيها الكرام في السطور التالية:





أسعار طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.





أسعار طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع





أسعار طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.





أسعار طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.





أسعار طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.