القوى العاملة: حصر 50 ألف عاملًا في العاصمة تمهيدًا للتأمين عليهم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تعمل على رعاية العمالة الغير منتظمة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توفير كافة نواحي الرعاية، خاصة التأمينات الاجتماعية.



وتابع "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن وزارة القوى العاملة قامت بإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الغير منتظمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت أن تحصر 30 الف عامل في مدينة العلمين فقط، وتم حصر 50 الف عامل في العاصمة الإدارية الجديدة.



ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة ستعمل على حصر جميع العمالة الغير منتظمة في اطار التأمين على العمالة الغير منتظمة، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة تتحمل جزء من التأمينات، والشركات تتحمل الجزء الآخر

