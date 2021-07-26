مباحث التموين تداهم مصنع ألبان غير مرخص بالطالبية

داهمت مباحث التموين بالجيزة تنسيقا مع مندوب تفتيش التموين بمكتب الطالبية، ومدير إدارة شئون البيئة وإدارة الاشغالات ومشرفي الحي، مصنع لتصنيع الأجبان ومنتجات الألبان بشارع مبارك بمنطقة عز الدين عمر، لإعادة تعبئة أجبان منتهية الصلاحية وإضافة تاريخ إنتاج غير صحيح لاعادة بيعها بالمحلات وعليه تم مصادرة محتويات المصنع بالكامل.



وعُثر بداخله على ٨ ديب فريزر، ماكينة فرم، 3 سلم ألمنيوم، تروسكل، ترابيزه استالس، حوض استالس ٤ عجلات، ٢ جردل جبنه بلاستك.



وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

