Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26-7-2021 في مصر

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:16 م
أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
Advertisements
 تعتبر أسعار الأسمنت من الموضوعات التي يتم البحث عنها شكل يومي، لما لها من أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على البناء، أو العاملين بمجالات التشييد والبناء.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الأسمنت لمتابعيها الكرام في السطور التالية:

أسمنت المسلح 890  جنيها للطن.

أسمنت النصر 850 جنيها للطن.

أسمنت السويس 890 جنيها للطن.

اسمنت السويدي 900 جنيه للطن.

اسمنت حلوان 900 جنيه للطن.

اسمنت الصخرة 865 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 865 جنيها للطن.

اسمنت العسكري بني سويف  855 جنيها للطن.

أسمنت  أسوان 780 جنيها للطن.

أسمنت  المخصوص 850 جنيهاً للطن.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أسعار الأسمنت في مصر أسعار الأسمنت في أرض المصنع أسعار الأسمنت اليوم أسعار الأسمنت

أخبار تهمك

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-1-2020

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19-1-2020

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20-1-2020

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-3-2020..الأسواق تواصل اضطرابها بسبب كورونا

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في السوق المحلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان