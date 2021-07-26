أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 26-7-2021 في مصر

تعتبر أسعار الأسمنت من الموضوعات التي يتم البحث عنها شكل يومي، لما لها من أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على البناء، أو العاملين بمجالات التشييد والبناء.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الأسمنت لمتابعيها الكرام في السطور التالية:





أسمنت المسلح 890 جنيها للطن.





أسمنت النصر 850 جنيها للطن.





أسمنت السويس 890 جنيها للطن.





اسمنت السويدي 900 جنيه للطن.





اسمنت حلوان 900 جنيه للطن.





اسمنت الصخرة 865 جنيها للطن.





أسمنت سيناء 865 جنيها للطن.





اسمنت العسكري بني سويف 855 جنيها للطن.





أسمنت أسوان 780 جنيها للطن.





أسمنت المخصوص 850 جنيهاً للطن.







