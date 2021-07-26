عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب الأولمبي والمعار لإنبي لنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الأهلي أنهت التعاقد مع كريم فؤاد مقابل 15مليون جنيه على أن يكون أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية وسيتم الإعلان عقب عودة اللاعب من أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

ومن المنتظر أن يحسم باقي الصفقات الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.