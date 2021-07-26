Advertisements

العثور على جثة تاجر في حالة تعفن بالشروق

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور علي جثة تاجر في حالة تعفن داخل شقته بمدينة الشروق، وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقوالهم.

البداية كانت عندما تلقي رجال مباحث الشروق بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم،

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة لتاجر في العقد الخامس من عمره ملقى على فراشه في حالة تعفن.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مدينة الشروق محكمة الشروق شائعة دلال عبدالعزيز الشروق

أخبار تهمك

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ 40 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نيابة بنها تستدعي شقيقة الأب المعثور على جثته وأطفاله داخل شقتهم

العثور على جثة مواطن ثلاثيني في حالة تعفن داخل منزله بالباحة

"الرائحة الكريهة" تقود الأهالي للعثور على جثة الجار المتعفة في عابدين

لغز وراء الواقعة.. العثور على جثة مسن داخل شقته بعابدين

تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل منزله بالبساتين

"الرائحة الكريهة" تقود الشرطة للعثور على جثة مسن بالمطرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان