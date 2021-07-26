العثور على جثة تاجر في حالة تعفن بالشروق

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور علي جثة تاجر في حالة تعفن داخل شقته بمدينة الشروق، وطالبت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقوالهم.



البداية كانت عندما تلقي رجال مباحث الشروق بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم،



وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة لتاجر في العقد الخامس من عمره ملقى على فراشه في حالة تعفن.



وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.