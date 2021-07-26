Advertisements

صراع إيطالي على نجم ليفربول

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
Advertisements
يسعي فريقي نابولي ولاتسيو الإيطاليين، للحصول على خدمات السويسري شاكيري نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يتطلع اللاعب السويسري، في الرحيل من صفوف نادي ليفربول هذا الصيف، ومن المتوقع حصول العديد من التطورات في انتقال اللاعب، هذا الأسبوع.

ويُعد فريقي نابولي وفريق لاتسيو، من ضمن الأندية الذي تسعي في الحصول على اللاعب، كما أكد موقع "جول" العالمي على وجود تواصل بين نابولي ولاتسيو وممثل اللاعب، وذلك بعد العروض الرائعة الذي قدمها السويسري في يورو 2020، ويسعي الجانبين في الحصول على اتفاق قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

كما تسعي فرق أشبيلية وفياريال في الحصول على توقيع مع اللاعب.

وانضم “شاكيري” اللاعب السويسري صاحب الـ 29 عام، لليفربول عام 2018 مقابل 13 مليون جنية استرليني، ولعب خلال العامين 63 مباراة ، وحصل مع الريدز على بطولة دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي.

أخبار تهمك

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطيح بنجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 6 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ 40 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

07:05 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان