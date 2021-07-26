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صراع إيطالي على نجم ليفربول
الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:31 م
هايدي يسري
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يسعي فريقي نابولي ولاتسيو الإيطاليين، للحصول على خدمات السويسري شاكيري نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يتطلع اللاعب السويسري، في الرحيل من صفوف نادي ليفربول هذا الصيف، ومن المتوقع حصول العديد من التطورات في انتقال اللاعب، هذا الأسبوع.
ويُعد فريقي نابولي وفريق لاتسيو، من ضمن الأندية الذي تسعي في الحصول على اللاعب، كما أكد موقع "جول" العالمي على وجود تواصل بين نابولي ولاتسيو وممثل اللاعب، وذلك بعد العروض الرائعة الذي قدمها السويسري في يورو 2020، ويسعي الجانبين في الحصول على اتفاق قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.
كما تسعي فرق أشبيلية وفياريال في الحصول على توقيع مع اللاعب.
وانضم “شاكيري” اللاعب السويسري صاحب الـ 29 عام، لليفربول عام 2018 مقابل 13 مليون جنية استرليني، ولعب خلال العامين 63 مباراة ، وحصل مع الريدز على بطولة دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي.
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